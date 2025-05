Sampdoria, i convocati per la Juve Stabia: c’è Fabio Borini

Domani alle 20,30 va in scena l’ultima giornata della Serie B. Si tratta del recupero delle partite rinviate per la morte di papa Francesco. La Sampdoria è ospite della Juve Stabia. Dopo il successo contro la Salernitana serve vincere per essere sicuri perlomeno dei playout. In caso contrario il rischio di retrocedere è concreto (qui gli innumerevoli incastri possibili).

C’era qualche dubbio sulle condizioni di Fabio Borini. Il giocatore è stato sostituito per un problema fisico nel primo tempo della gara contro i campani. Ieri ha svolto una seduta differenziata ma è stato inserito nella lista dei convocati di Alberico Evani. Non ci sarà Benedetti, out per squalifica.

» leggi tutto su www.genova24.it