Sostenibilità, gusto e accessibilità, la Morin torna a ospitare l’Italian Oyster Fest

Chi dai mari di Sardegna, chi dall’Adriatico oltre naturalmente a chi gioca in casa e la manifestazione se l’è inventata tre anni fa, orgogliosamente compiaciuto nel vederla crescere in pochi mesi. Torna alla Spezia l’Italian Oyster Fest, il festival italiano dedicato alle ostriche e alla loro filiera produttiva: l’appuntamento per gli appassionati, ma anche per curiosi e neofiti è fissato per il fine settimana del 16, 17 e 18 maggio. Sarà la passeggiata Morin il teatro degustativo scelto dagli organizzatori: ancora una volta Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme a GalFish Liguria, Legacoop Liguria e cooperativa Mitilicoltori spezzini hanno costruito una piccola grande kermesse all’insegna di sostenibilità, gusto e accessibilità. Sono queste le k-words dell’evento che nell’edizione 2025 propone tanti appuntamenti per approfondire, conoscere e degustare con consapevolezza. “Qui non c’è soltanto un aspetto di carattere commerciale ed economico – nella conferenza stampa aperta dal segretario Marco Casarino, introduce il vice-presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Davide Mazzola -, ma riunisce in questo evento un po’ tutto quello che interessa a noi come Camera di Commercio, cioè porre l’accento sul territorio, sulla cultura, sulla sostenibilità delle azioni che andiamo a intraprendere. Questa manifestazione che giunge alla sua terza edizione, con numeri sempre più significativi, si prefigge di essere un obiettivo e un punto di riferimento di questo movimento per un prodotto che è quello dell’ostrica italiana da valorizzare sempre di più e che troverà dei riconoscimenti sempre maggiori. In particolare quella di Spezia: abbiamo anche i dati dell’Università di Genova che ci confortano. E’ un prodotto particolarmente buono e particolare nella sua purezza perché risente di un clima, di un’area di allevamento che, per esempio per quanto riguarda i contenuti microplastiche è molto inferiore sia a quelle dell’oceano che del resto del Mediterraneo. Le prime sentinelle che certificano la qualità del nostro mare e dei nostri prodotti sono proprio coloro che quotidianamente operano svolgono quest’attività in mare. C’è poi anche l’aspetto degli studi: è un settore che sin dall’inizio ha visto affiancarsi alla ricerca del prodotto la necessità di svolgere approfonditi studi ed esami sul settore e naturalmente questa è la vetrina migliore per dare voce a dei seminari molto qualificati che ci svolgeranno durante la durata della manifestazione”. Ilario Agata, presidente dell’Azienda Speciale, si è occupato in prima persona della manifestazione: “Non c’è solo la parte in passeggiata, come vedete. L’obiettivo di quest’anno è proprio quello di rinforzare in maniera importante l’educazione informativa e culturale di questo evento, di questo tipo di produzione, di cosa c’è dietro questa produzione. Non solo la fatica, ma l’importanza e l’impatto sulla nostra provincia perché poi è inutile negare che noi abbiamo delle realtà che impattano in maniera importante anche a livello nazionale sulla produzione. Non solo, ovviamente, riguardanti l’ostrica ma tutto il comparto della mitilicoltura. Sappiamo i problemi che hanno avuto, con le orate in particolare: speriamo che questa produzione possa aumentare e sfondare sui mercati italiani per poter, quindi, compensare un po’ di problemi che ci sono su questo tipo di attività”. Lorenzo Viviani, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sottolinea l’aspetto ambientale: “C’è un tema che non si può dimenticare: i molluschi bivalvi non sono solo un prodotto di estrema qualità sulle nostre tavole ma sono fondamentali per la sostenibilità per l’azione che riescono a fare nel carbonio che è in acqua. E’ parte anche questo di una lotta ai cambiamenti. E’ un tipo di produzione che, con degli accorgimenti che i nostri ostricoltori stanno facendo nel tempo, potrà diventare un test di sostenibilità perché potrebbe diventare veramente una produzione a impatto zero. Penso che l’acquacoltura possa essere veramente uno dei parametri più importanti da seguire. Spezia è diventato un faro, da questo punto di vista, a livello nazionale perché oltre alla ricerca scientifica che c’è per tutta la parte e tutti gli enti di ricerca che stanno studiando anche le condizioni e stanno testando varie soluzioni innovative anche per il monitoraggio della baia e del golfo. Da piccolini viene da dire che sono diventati forse i più importanti dal punto di vista tecnico-scientifico. È un prodotto del territorio, un prodotto che poi naturalmente arriva nella ristorazione di qualità, che deve essere parametrata sempre più alla qualità delle Cinque terre. Qualità nell’autenticità dei prodotti. Perché le Cinque terre hanno un bisogno spasmodico di un sempre maggior contenuto”.

