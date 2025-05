Spezia-Cosenza, prosegue la vendita: ancora oltre 800 biglietti in Curva Piscina

Prosegue la vendita dei biglietti per Spezia-Cosenza, la partita che domani sera concluderà il campionato di Serie B e dove lo Spezia cercherà di confermare il suo terzo posto. Ancora ampia disponibilità di posti al Picco, dove la solo la Curva Ferrovia è già andata sold-out da tempo. Sono oltre 800 i tagliandi ancora liberi in Curva Piscina, mentre sono poco più di 700 quelli nei Distinti. Meno scelta in Tribuna, dove sono un’ottantina i posti ancora a disposizione, con 25 seggiolini ancora liberi nei Field Box.

La vendita resterà aperta fino a domani, giorno di gara, fino all’inizio del match. Chiuderà invece stasera alle 19.00 la vendita per il settore ospiti per i tifosi del Cosenza, che avevano acquistato 93 tagliandi per la partita di Pasquetta, poi rimandata per la scomparsa di Papa Francesco. Da capire quanti di questi tifosi si presenteranno al Picco, dopo che il club aveva aperto al rimborso dopo il rinvio del match.

