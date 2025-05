“U.S. Palmese”, giovedì 15 maggio a Genova doppio appuntamento con Antonio Manetti

Genova. Giovedì 15 maggio 2025, alle 18.30 al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15) e alle 21 al Cinema San Siro di Genova Nervi (via alla Chiesa Plebana, 5), il regista Antonio Manetti presenterà “U.S. Palmese”, il nuovo film diretto insieme al fratello Marco, con cui forma la coppia nota come Manetti Bros.

L’opera è una commedia sul mondo del calcio ambientata a Palmi, una piccola cittadina della Calabria, e vede come protagonista Don Vincenzo (Rocco Papaleo), un agricoltore in pensione che per risollevare le sorti della squadra locale organizza una colletta per ingaggiare Etienne Morville, uno dei più forti giocatori di Serie A. Il calciatore accetterà l’offerta anche con lo scopo di risollevare la propria immagine pubblica, fortemente compromessa dal suo pessimo carattere.

» leggi tutto su www.genova24.it