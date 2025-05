Venerdì 16 maggio riparte Fish & DJs in Darsena: musica elettronica e pescato del giorno

Genova. Dj set tra onde sonore e groove in vinile, per un’esperienza collettiva che fonde i mestieri del mare con la cultura dei “block party” promuovendo il patrimonio della città e la sostenibilità ambientale. Venerdì 16 maggio 2025 (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (Calata Simone Vignoso 1) prende il via la nuova edizione di Darsena3000, rassegna realizzata e coordinata da Forevergreen con l’obiettivo attivare pratiche collettive di rigenerazione culturale e promuovere nuove forme di uso dello spazio pubblico. A dare il via al programma di quest’anno è Fish&DJs, il format ideato da Forevergreen in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che fa incontrare musica elettronica, suoni urbani e il pescato del giorno, cucinato dai pescatori locali. Protagonisti del primo appuntamento, in programma venerdì 16 maggio, sono i dj SocksLove e Matt One. A seguire, due nuovi appuntamenti: venerdì 13 giugno e venerdì 27 giugno, in un percorso partecipativo che vede la collaborazione di NoOx Worldwide, contribuendo anche attraverso il progetto La Nuova Zena a rafforzare il legame con le community creative e pluralità culturali del territorio, .

Come nella scorsa edizione, oltre a Fish&DJs sono previsti altri format culturali e musicali, il cui calendario sarà svelato nelle prossime settimane sui canali social di Darsena3000. «La Darsena rappresenta un punto strategico per immaginare nuovi modelli di sviluppo culturale urbano – spiega Alessandro Mazzone, fondatore e direttore di Forevergreen –. Con Darsena3000 vogliamo rafforzare e rilanciare questo processo, che metta in rete realtà giovani e dinamiche, capaci di attivare pratiche di engagement e transizione ecologico-digitale. Il nostro obiettivo è rendere la Darsena un laboratorio urbano aperto, dove sperimentare nuovi modelli di innovazione sociale a base culturale e ambientale per la collettività e le nuove generazioni».

