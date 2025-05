Aulla si prepara al Premio Centurione: “Così valorizziamo il nostro patrimonio artistico e letterario”

Torna ad Aulla, domenica 18 maggio alle 16.30, il Premio Centurione, giunto alla sua quarta edizione, per celebrare la scrittura e le arti della Lunigiana storica. Durante l’evento, che si svolgerà nella Sala delle Muse nello storico Palazzo Centurione, saranno premiati 27 scrittori e artisti del territorio. Il Premio Centurione si sta consolidando come un appuntamento culturale di rilievo non solo nella provincia di Massa-Carrara, ma in tutta la Toscana. Ospitato in un edificio di cui porta il nome e che è parte della memoria storica di Aulla — Palazzo Centurione, già sede del Comune — il Premio rappresenta uno strumento concreto per valorizzare il patrimonio artistico e letterario locale. Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: ““Gli organizzatori del Premio Centurione stanno facendo qualcosa di prezioso: sollecitano la competizione letteraria in uno spirito autentico di condivisione, rafforzando il senso di appartenenza alla cultura e alla letteratura — strumenti fondamentali per dare nuova vita ai luoghi che abitiamo.”

Ideato dalla Pro Loco Città di Aulla, con il suo presidente Marco Profili, nasce da un’idea condivisa con la critica letteraria Marina Pratici per valorizzare gli scrittori locali. “Dalla seconda edizione – piega Profili – abbiamo esteso il Premio anche alle arti e ai mestieri della Lunigiana”. Prevista, infatti, la premiazione non solo di scrittori ma anche di fotografi, pittori, musicisti, artisti di teatro e spettacolo, giornalisti. Quest’anno, grazie alla collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, è stato inserito anche un concorso scolastico con il tema ‘Interpreta Pinocchio’, che ha coinvolto le scuole primarie del Comune di Aulla”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com