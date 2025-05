Bandiere Blu 2025: lo Spezzino conferma i suoi vessilli, la Liguria resta in testa

Anche nel 2025 la Liguria si conferma la regione con il maggior numero di Bandiere Blu in Italia, nonostante la perdita di una località rispetto all’anno precedente. Con 33 Comuni premiati, il territorio ligure mantiene il primato nazionale in una classifica che vede seguire Puglia (27) e Calabria (23). In totale, la Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato il riconoscimento a 246 Comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024), per un totale di 487 spiagge e 84 approdi turistici.

Nel dettaglio, nello Spezzino sono state confermate le Bandiere Blu già assegnate nel 2024. Restano dunque nella lista le località già presenti un anno fa ovvero Framura (spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci); Bonassola (Litorale); Levanto (Levante Porto, Ghiararo); Lerici (Eco del mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella) grazie alla qualità delle acque, alla gestione ambientale, alla depurazione e all’attenzione per l’accessibilità e la sicurezza.

