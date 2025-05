Bretella San Genesio, Righi e Pavero attaccano Palazzo civico: “Mancata condivisione per anni ma ora ci tirano dentro per non assumersi responsabilità politiche”

Bretella di San Genesio e traffico pesante lungo l’Aurelia arcolana temi al centro del punto stampa, non scevro da affondi verso Palazzo civico, tenuto ieri sera all’oratorio della chiesa di San Rocco dai consiglieri comunali di opposizione Brunella Righi e Gino Pavero. Com’è noto, sul tavolo c’è un progetto di fattibilità tecnico-economica proposto da Anas che prevede (si tratta di un investimento da circa 5 milioni di euro) – nell’ottica dell’alleggerimento del carico di traffico pesante sulla statale – la realizzazione di una rotatoria lungo l’Aurelia circa settanta metri in direzione Arcola dopo il sottopasso di San Genesio e, in linea con la stessa, di un sottopasso ferroviario che collegherebbe la statale con Via Giovato (il cui tratto finale verrebbe reso a senso unico e interdetto ad autocarri e autotreni; senso unico previsto altresì per l’esistente sottopasso di San Genesio). Il progetto in questione venerdì prossimo, dopo il rinvio del 28 aprile, tornerà in consiglio comunale, con l’assemblea che sarà chiamata a esprimere sullo stesso un parere preliminare (Parere preliminare su studio di fattibilità tecnica elaborato da ANAS relativamente all’intervento del percorso alternativo alla S.S.1 “Via Aurelia”, il nome della pratica, al primo punto dell’ordine del giorno).

