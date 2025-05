Calcio/ Samp, tutto in una notte: a Castellamare sfida verità

Una partita per determinare il futuro. La trasferta sul campo della Juve Stabia rappresenta il crocevia dell’intera stagione per la Sampdoria: in novanta minuti si decideranno salvezza, retrocessione o passaggio ai play out. I blucerchiati arrivano a questo appuntamento con l’obbligo di vincere, forti della spinta data dal successo ottenuto nella scorsa giornata contro la Salernitana. In Campania, non saranno ammessi calcoli.

Alberto Evani ha ormai deciso di affidarsi al 3-4-2-1, modulo che gli ha garantito equilibrio e compattezza nelle ultime uscite. In avanti, sarà Niang a guidare l’attacco, favorito su Massimo Coda per il ruolo di unica punta. Alle sue spalle agiranno Oudin e Sibilli, confermati dopo le buone prove recenti.

