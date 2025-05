Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

“Free Your Instinct”, un evento danzato che arriva a coinvolgere anche il pubblico. Con una compagnia di cui fanno parte ballerini di “Amici” e “Ballando con le stelle” e le coreografie di Matteo Addino, giudice di “Ballando on the Road”

