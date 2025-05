Chiavari: “Surreale il capolinea bus di piazzale Nassiriya”

Dall’ufficio stampa di Cisl Liguria

“Sono 4 le linee che devono convivere in piazza Nassiriya 731, 715, 711 e 712 condividendo solo 3 stalli che in alcune parti della giornata vedono accavallarsi gli orari quindi l’insufficienza degli spazi. Se a questo uniamo le soste dei bus turistici che si protraggono per ore a partire dalle 15:00 il caos è totale”, spiega in una nota la Fit Cisl Liguria: “Questo quanto avvenuto già in svariate occasioni, l’ultima Giovedì 8 Maggio, la beffa? Il bus turistico era autorizzato dal comune, almeno questo è quanto riportato in un cartello apposto sul bus stesso. Chiediamo un incontro al Sindaco di Chiavari, altrimenti siamo pronti ad ogni tipo di iniziativa perché ci vuole rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori delle linee urbane. Rivisitazione degli impianti semaforici, della segnaletica e dissuasori di velocità, questo quanto promesso e mai attuato, almeno ad oggi.

Ancora una testimonianza di quanto la scelta di frammentare il capolinea di piazza dell’Orto in giro per la città sia stata una scelta a dir poco, poco ponderata. Ancora una volta la Fit-Cisl si trova a denunciare quanto quotidianamente ci viene segnalato da utenti e lavoratori di Amt che si trovano sempre più spesso ad affrontare situazioni mai viste prima”, conclude il sindacato.

» leggi tutto su www.levantenews.it