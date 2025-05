Comunali, Salis e Cirinnà in centro storico per i diritti: “Basta propaganda sulla pelle dei bambini”

Genova. C’era anche l’ex senatrice del Pd Monica Cirinnà, artefice della battaglia per la legge sulle unioni civili in Italia del 2016, a sostenere Silvia Salis come candidata sindaca di Genova. Cirinnà è arrivata nel capoluogo ligure per l’evento ‘Diritti in Comune: il futuro delle persone Lgbtqia+’, cui ha partecipato anche Marilena Grassadonia, a capo dell’ufficio LGBTQIA+ del Comune di Roma e componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Di quello che è accaduto sino a oggi in questa città ho ovviamente un’idea negativa – ha detto Cirinnà riferendosi alla decisione del Comune di Genova, nel 2018, di togliere il patrocinio al Liguria Pride – ma oggi è un’idea di speranza perché questa città ce la riprenderemo. La comunità LGBTQIA+ sa che per esistere deve resistere, siamo tornati agli anni della Resistenza. Un capitolo che è stato scritto in un momento di comunione assoluta con la comunità del posto, non la si appiccica come un francobollo, ma si lavora tutti insieme. Anche questo è un motivo per votare Salis ed è il motivo per cui sono qui oggi e non ci sono stata in precedenza”.

