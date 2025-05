Contributo di 2 euro in farmacia per pagare il ticket. I farmacisti: “Brutta situazione. Sembriamo una società di recupero crediti”

Savona. “E’ una cosa brutta, senza senso e ridicola. Sembra che dobbiamo riscuotere dei crediti per conto delle Asl e quindi per conto di Regione Liguria, ma noi ne ne possiamo nulla. Siamo costretti a chiedere questi due euro ai clienti per far quadrare i conti del servizio“. Sono queste le parole di alcuni farmacisti sentiti da IVG riguardo alla questione che dal 12 maggio, in applicazione del DGR 208/2025, è diventata a carico del cittadino una quota di due euro per il servizio di riscossione del ticket per le prestazioni sanitarie.

Come avevamo annunciato, dal 12maggio, dunque, per prenotare visite ed esami in farmacia si deve pagare “un contributo che riguarda solo il pagamento del ticket per non esenti”, come lo aveva definito l’assessore alla Sanità, di Regione Liguria, Massimo Nicolò.

» leggi tutto su www.ivg.it