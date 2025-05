D’Angelo: “Catanzaro o Cesena, ce la giocheremo. Uno dei campionati più belli della storia dello Spezia”

Vittoria e terzo posto, lo Spezia chiude in bellezza il suo campionato e arriva ai playoff con la forza del miglior piazzamento. Sarà Catanzaro o Cesena in semifinale, ma poco importa per Luca D’Angelo: “Vediamo chi ci capiterà, sono due avversari tosti e con caratteristiche diverse. Ci proveremo e ci alleneremo al meglio per lo scontro. Con il Cesena abbiamo vinto qui e pareggiato in casa loro, con il Catanzaro abbiamo vinto da loro e perso al Picco. Non sarà semplice per noi ma nemmeno per chi passerà. Dovremo arrivarci con tanta voglia, ma penso possiamo giocarcela perché la squadra mentalmente e fisicamente c’è”, spiega il mister.

Uno Spezia che ha indirizzato sin da subito la partita e che non ha portato D’Angelo a scelte conservative: Nagy in campo da diffidato, Elia, Pio Esposito, Hristov, tutti in campo per quasi tutto il match: “L’unico giocatore a rischio squalifica era Nagy, ma lo conosco benissimo e sapevo che l’avrebbe scampata. Gli altri stavano bene, ci tenevamo a vincere perché il terzo posto è un grandissimo risultato e lo volevamo fortemente. Penso che l’abbiamo meritato. Abbiamo preso subito il 3-1 ad inizio secondo tempo, poi c’è stata la traversa. In campo serviva chi gestisse bene la palla in campo, con esperienza, è il motivo per cui ho fatto queste scelte”.

