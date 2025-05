In carcere da 8 anni per l’omicidio del piccolo Ale, Antonio Rasero chiede il primo permesso premio

Genova. Ha scontato quasi metà della pena pur proclamandosi sempre innocente e dopo aver tentato senza esito anche la strada della revisione del processo. E ora Antonio Rasero, l’ex broker genovese condannato a 26 anni di reclusione per l’omicidio del piccolo Ale, prova a chiedere di uscire per la prima volta dal carcere di Marassi dove è detenuto da 8 anni, dopo averne scontati due in cautelare.

Il magistrato di sorveglianza, alla richiesta di un permesso premio di 8 ore, ha detto di no, sostenendo che è ancora troppo presto per richiedere un permesso, e per questo l’avvocato di Rasero, Cristiano Mancuso, ha presentato reclamo: la richiesta sarà quindi discussa domani davanti al tribunale collegiale di sorveglianza. E Rasero sarà presente.

» leggi tutto su www.genova24.it