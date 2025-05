La Sampdoria non va oltre lo 0-0 contro la Juve Stabia e retrocede in serie C per la prima volta nella sua storia. Si chiude nella maniera peggiore la stagione dei blucerchiati, partiti per dominare il campionato e finiti con soli 41 punti dopo aver cambiato quattro allenatori.

Lasciano la serie B anche il Cittadella e il Cosenza. Ai play out invece se la vedranno Frosinone (sedicesima) e Salernitana (diciassettesima).

