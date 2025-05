Lo Spezia fa 66 e conserva il terzo posto. Ai playoff contro la vincente di Catanzaro-Cesena

Lo Spezia fa il suo dovere, batte il Cosenza e mantiene il terzo posto. La squadra di D’Angelo vince 3-1 e affronterà ai playoff la vincente di Cesena-Catanzaro. Un epilogo incredibile quello del campionato di Serie B, con il Palermo che pareggia in casa contro la Carrarese e crolla all’ottavo posto. Il Cesena batte il Modena al novantesimo e in un colpo solo sorpassa Catanzaro e proprio i siciliani, giocando il preliminare in casa.

Il Palermo affronterà invece a Castellammare di Stabia la Juve Stabia, che pareggia 0-0 con la Sampdoria, la manda in Serie C e mantiene il quinto posto. La vincente se la vedrà con la Cremonese.

