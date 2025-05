Non più in Piazza Brin ma sono confermate le manifestazioni di sabato 17 maggio: una in Piazza Garibaldi, l’altra al Due Giugno

A distanza di una settimana dall’ultima volta, si è nuovamente riunito ieri il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è tornato ad affrontare la questione relativa alla manifestazione di CasaPound Italia preannunciata per il prossimo 17 maggio e la contestuale manifestazione dei partiti e delle associazioni della sinistra. In un primo tempo gli organizzatori di entrambe le iniziative indicarono in Piazza Brin il luogo che avrebbe dovuto ospitare i rispettivi eventi, con sovrapposizione di orari oltre che di luogo. In quella sede il Comitato, presieduto dal Prefetto della Spezia Andrea Cantadori, respinse entrambe le richieste poiché emerse che nella medesima piazza era previsto l’evento rivolto ai bambini denominato “La fontana gioca”, al quale il Comune della Spezia concesse il patrocinio in data precedente alle richieste. Gli organizzatori di entrambe le manifestazioni furono invitati a riformulare il preavviso di manifestazione individuando soluzioni alternative.

Soluzioni sollecitate che sono state rese note da entrambe le parti nei giorni immediatamente seguenti e oggetto di discussione nel Comitato Provinciale tenutosi, appunto, nella giornata di ieri al Palazzo del Governo. Casapound ha individuato in Piazza Garibaldi (alle 16) il luogo alternativo ove organizzare la manifestazione per la cosiddetta Remigrazione, contestando che “la comunicazione del divieto di manifestare in piazza Brin è surreale ma vogliamo dimostrare ancora una volta senso di responsabilità: abbiamo comunicato alla Questura della Spezia piazza Garibaldi, invece che piazza Brin, come nuovo appuntamento e non accetteremo ulteriori divieti. La nostra iniziativa è stata preavvisata con settimane di anticipo, il fatto che ora una piazza già occupata sia concessa ad un’altra associazione è assurdo e non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di scendere in piazza”. La manifestazione antifascista sostenuta dai partiti e delle associazioni della sinistra “La Spezia. Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza“, annunciata ieri dal Comitato provinciale per la Resistenza che ha invitato a partecipare la cittadinanza, compresi i sindaci di tutta la provincia, i sindacati, le associazioni e le forze politiche democratiche del territorio, avrà invece come punto di partenza il Parco del 2 giugno alle 16, “il luogo dove i cittadini spezzini venivano torturati dai fascisti per poi essere deportati nei campi di concentramento nazisti”, da dove il corteo muoverà per raggiungere prima il Monumento alla Resistenza ai Giardini pubblici per poi terminare in Piazza Europa “per manifestare unitariamente e pacificamente la natura democratica e costituzionale della Spezia, incentrata sui valori della solidarietà, della partecipazione, della tolleranza, della giustizia sociale e della pace”.

