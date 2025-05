Nuova diga, opposizioni all’attacco: “Da Bucci solo bugie e nessuna chiarezza su costi e ritardi”

Genova. Opposizione sulle barricate dopo la commissione consiliare dedicata alla nuova diga di Genova in cui il presidente-commissario Marco Bucci ha confermato in sostanza i tempi già dichiarati (fine 2027 per la prima fase, inizio 2028 per la seconda) e ha archiviato come “brillantemente superate” quasi tutte le criticità di tipo tecnico ed economico.

“Tutte le dichiarazioni di Bucci sui numeri, sul cronoprogramma, sulla sicurezza e sulla tenuta della diga di Genova si scontrano con la realtà dei fatti – tuona il gruppo Pd in Regione – La commissione convocata questa mattina è stata surreale. Arriva con un mese e mezzo di ritardo, sono state escluse le audizioni di diverse associazioni e il commissario Bucci non ha presentato nessun atto o documento che rispondesse alle nostre domande o chiarisse i nostri dubbi. Nessuna risposta su extra costi, tenuta dell’opera, sicurezza ambientale. Oggi, l’unica certezza è che continua a regnare una grande confusione. E che sono stati posati solo 8 cassoni su 93 e di questi otto, sette, stando alle parole di Rixi, dovrebbero essere sostituiti. Con Bucci che smentisce il suo stesso viceministro dicendo che non è così.

Ma ancora una volta né il commissario Bucci in commissione, né il presidente Bucci in consiglio regionale sono riusciti a chiarire i tanti interrogativi sollevati”.

» leggi tutto su www.genova24.it