“Portiamo in piazza l’idea di una Spezia che ha costruito la sua identità su antifascismo, solidarietà e pace”

“Saremo in piazza il prossimo 17 maggio insieme alle forze democratiche e antifasciste per manifestare contro la mobilitazione chiamata da Casapound dal titolo “Defend Europe, per la remigrazione, per l’Europa potenza”, che rilancia apertamente parole d’ordine neofasciste e razziste, proponendosi come una sfida diretta ai valori della Costituzione e della Resistenza”. I Giovani Comunisti/e della Spezia saranno in piazza e invitando la cittadinanza, in modo particolare i giovani, a prendere parte alla manifestazione che partirà dal Due Giugno alle ore 16 con arrivo in Piazza Europa: “Il riferimento alla “remigrazione” – termine che maschera la deportazione sistematica delle popolazioni non bianche – è un attacco diretto ai diritti umani e alla convivenza civile che richiama apertamente gli orrori colonialisti dell’Italia fascista. Tale linguaggio, che trova sempre più spazio nel discorso pubblico e nelle istituzioni grazie anche alla complicità di esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, rappresenta un pericolo concreto per la democrazia, ne sono prova le deportazioni verso l’Albania operate con la Marina Militare, l’indifferenza con cui centinaia di persone salvate dalle ONG nel mediterraneo vengono mandate a sbarcare in porti “sicuri” a centinaia di miglia dal luogo di salvataggio o la gestione repressiva e disumana dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio che questo governo ha intenzione di moltiplicare sul territorio”, si legge nella nota firmata da Giovani Comuniste/i La Spezia.

“Non è il momento di indugi, ma di mobilitazione”, si legge nella nota che continua: “Che tale manifestazione si svolga all’interno della nostra città, medaglia d’oro alla Resistenza è un’offesa vera e propria e dovrebbe essere condannata da parte delle istituzioni tutte, le quali hanno giurato sulla Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. La bocciatura della mozione urgente presentata dalle opposizioni in consiglio comunale è segno evidente della connivenza silenziosa di questa maggioranza. Ma questo non ci stupisce: nel 2019 all’interno della Mediateca Sergio Fregoso il sindaco Peracchini e la giunta tutta hanno permesso un evento promosso da Altaforte e Casapound, così come alcune candidature nelle liste del centrodestra spezzino provenienti dalle realtà di estrema destra cittadine, o gli incontri con esponenti del Blocco Studentesco (associazione giovanile di Casapound che tenta di farsi strada anche nella consulta studentesca provinciale) con Peracchini in qualità di presidente della Provincia mai concesse alle altre organizzazioni studentesche. Vogliamo portare in piazza l’idea di una Spezia che ha costruito la sua identità sull’antifascismo, sulla solidarietà e sulla pace. Di questa identità ne sono prova i gemellaggi con Haifa e Jenin in Palestina, la solidarietà ai popoli tibetani, la porta di Sion, la storia operaia dei nostri cantieri e fabbriche, la multietnicità ormai storica della città. Ed è con questa identità collettiva che noi ci schieriamo per opporci a chi vuole perpetuare l’immagine di una Spezia militarista e militarizzata, utile solo all’industria della morte”.

