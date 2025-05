Rapallo: alunni di Cherasco in visita alla città nel nome di Ottavio Ferraretto

Dall’ufficio stampa del Comprensivo Rapallo

Grazie ai nipoti di Ottavio Ferraretto, l’antifascista al quale la città ha intitolato una via, cinquanta alunni di Cherasco hanno visitato la città. A guidarli i loro coetanei dell’Istituto Comprensivo Rapallo

A un anno dalla visita dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Rapallo a Cherasco, città dove fu ucciso dai tedeschi Ottavio Ferraretto antifascista rapallino di adozione a cui la città ha dedicato una via, sono stati i ragazzi della città delle Langhe a visitare Rapallo. A offrire il viaggio sono stati ancora una volta i nipoti di Ferraretto, Paolo e Sara Alessandria, che ogni

anno ricordano il nonno con una borsa di studio a suo nome grazie alla quale gli istituti comprensivi di Cherasco e di Rapallo possono premiare gli alunni durante l’anno si sono distinti per particolare senso civico o hanno trasmesso i messaggi più significativi attraverso i loro lavori in occasione del Giorno della Memoria.

Al loro arrivo gli alunni piemontesi sono stati accolti dal Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, dal Dirigente scolastico Anna Grimaldi e dall’Assessore all’Istruzione Laura Mastrangelo. “Ringrazio la Preside e tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Rapallo, sempre molto attivi a realizzare iniziative per i ragazzi e a portare il nome di Rapallo anche fuori dal nostro territorio – ha detto il Sindaco Ricci – così come i nipoti di Ottavio Ferraretto, che si sono fatti portavoce del ricordo del loro nonno promuovendo momenti sempre molto significativi per i nostri ragazzi”.

Dopo una merenda al Chiosco della Musica a base di focaccia al formaggio, pizza e stuzzichini al pesto, i ragazzi sono stati accompagnati a visitare la città dai loro coetanei dell’IC Rapallo, che ne hanno illustrato storia, monumenti e curiosità, con particolare attenzione ai luoghi che ricordano la vicenda di Ferraretto, come la casa dove ha vissuto e il muro dei

partigiani dove il suo nome è scritto a perpetua memoria. Dopo il pranzo, offerto dall’amministrazione comunale nel salone della Parrocchia di Sant’Anna, i ragazzi hanno avuto un momento di gioco nei giardini di Parco Casale, prima di ripartire per Cherasco.

