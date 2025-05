Recco: i campo da padel in via Fieschi, una marea di mugugni

I nuovi campi da padel che stanno nascendo in via Fieschi suscitano critiche. “In questa via tutto sembra essere ammesso: posteggi caravan, di mezzi pesanti, alcuni stalli sacrificati. Ed ora questo capannone enorme”. “Nessuno ci interpella, ma è possibile che possa nascere un mostro simile senza neppure un dibattito pubblico?”. “Sono proprio necessari questi campi visto che già ne esistono a pochi metri di distanza sul retro del ristorante Manuelina?”. “Pensino alla piscina; senza contare i disagi che via Fieschi subirà per il nuovo supermercato e la rotatoria”.

(Foto Consuelo Pallavicini)

