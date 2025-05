Riva Trigoso: la battaglia dei genitori per mantenere attiva la prima classe

Da Silvia Bracco, Comitato Genitori

L’ impegno dei genitori ha prodotto un primo risultato per scongiurare la non attivazione della classe prima di Riva Trigoso, ma non basta ancora.

Oggi l’ incontro con l’ Amministrazione Comunale, la Direzione Didattica, e il Provveditore Alessandro Clavarino, ha segnato un primo punto positivo dopo l’ esito sconfortante della riunione del 30 aprile u.s, in cui il gruppo genitori non aveva ottenuto risposte rassicuranti da Scuola e Comune.

Come gruppo ci siamo attivati ottenendo dal Provveditore indicazione che la scuola di Riva poteva rimanere aperta e abbiamo portato questa ipotesi di soluzione alla Direzione Didattica e al Comune, chiedendone l’ attivazione attraverso l’ implementazione dell’organico con le risorse Comunali messe a disposizione per il quinquennio per mensa e trasporto.

Oggi sono arrivate le prime risposte di apertura a queste ipotesi, anche se l’iter prevede un confronto all’ interno degli organi collegiali della scuola. L’Amministrazione, durante la riunione ci ha comunicato che la Scuola di Riva, viste le sue caratteristiche strutturali, non sarà colpita dal futuro programma di razionalizzazione dei plessi, che sembra inevitabile alla luce della crescente diminuzione demografica.

Monitoreremo il percorso affinché il nostro impegno non venga vanificato e si raggiunga il risultato di attivare la classe tempo pieno di Riva.

Nel corso di questi giorni il numero complessivo di iscrizioni per l’ Umberto I è aumentato grazie all’impegno e alla dedizione del comitato genitori che si è speso attivamente.

Abbiamo però una preoccupazione, che il tempo scuola presente all’ Umberto I venga mantenuto, in maniera che non sia messo in discussione in un ‘ottica di risparmio, riducendone l’ orario scuola.

Continueremo a monitorare la situazione e ad attivarci affinché la scuola di Riva rimanga aperta con tutte le caratteristiche originariamente previste.

