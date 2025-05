Sampdoria, dal sogno Serie A alla retrocessione in Serie C: quanti errori tra campo e scrivania

Sampdoria in Serie C. L’arrivo al punto più basso della storia blucerchiata, che non aveva mai visto la Serie C, è la storia di una discesa verso gli inferi iniziata guardando alla vetta della Serie A. Un dramma sportivo consumatosi lentamente. E concretizzatasi a piccoli passi ma costantemente, come una marea che sale piano piano ma da cui è impossibile scappare una volta che ci si rende conto. Scelte sbagliate a livello dirigenziale e tecnico, ma anche un gruppo di giocatori che avrebbe potuto e dovuto dare di più. Eppure con quattro allenatori non hanno reso. L’attaccamento alla maglia si crea nel tempo e la rivoluzione estiva con tanti prestiti non ha aiutato di certo. Nemmeno il tentativo in extremis dei “grandi ex” Evani e Lombardo con alle spalle Mancini è servito a scuotere la squadra.

Una serie di errori ha condotto la Samp nel baratro. I pieni poteri a Pietro Accardi in primis, che sbaglia la scelta degli allenatori, i tempi degli esoneri, alcuni giocatori (Sekulov,Vulikic, Abiuso) e a non prendere un centrocampista a gennaio, oltre al caos portieri (la Samp ne ha alternati quattro nel ruolo di titolare). In generale, l’insegnamento, se così si può definire, da trarre da questa stagione è che i giocatori per fare almeno i playoff ci sono sempre stati, ma che senza il resto (gioco, coerenza gestionale e tattica, attaccamento) non si va lontano. E parlando di attaccamento basta vedere che quasi tutti il 30 giugno potrebbero avere la Sampdoria nel cassetto dei ricordi. Esonero di Pirlo dopo sole tre giornate, poi, l’illusione del muscolare Sottil, che dal “giocherà chi ha il sangue agli occhi” post sconfitta di Cosenza è passato da tigre ad agnello con la difesa in conferenza stampa di prestazioni e risultati via via sempre più negativi. Dopodiché arriva l’anestesia di Leonardo Semplici: prestazioni a metà, tanti pareggi e qualche segnale prima e dopo il mercato invernale. Ma l’impressione che fosse tutto un abbaglio si faceva sempre più chiara leggendo settimanalmente la classifica in cui la Serie C si stagliava sempre di più come un’ombra lunga. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, Manfredi si gioca l’ultima carta, ma nemmeno Evani e Lombardo con Mancini alle loro spalle riescono a portare in acque sicure un nave che ormai aveva imbarcato troppa acqua. Neanche gli eroi della “bella stagione” salvano dalla grande umiliazione.

