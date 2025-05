Sanità, Uil Fpl non partecipa all’incontro in Regione: verso lo sciopero

Liguria. La Uil Fpl verso lo sciopero nel comparto sanità. Il sindacato, contrario alle politiche regionali in materia, non parteciperà all’incontro tra sindacati confederali e Regione Liguria previsto per mercoledì 14 maggio.

“Le drammatiche condizioni di lavoro del personale sanitario, il mancato rispetto delle più elementari regole di corrette relazioni sindacali e la totale assenza di risposte da parte di Regione Liguria alle problematiche che affliggono da troppo tempo i lavoratori del Servizio Sanitario Regionale, hanno portato nei mesi scorsi Uil Fpl Liguria e Fp Cgil Liguria ad indire lo stato di agitazione di tutto il personale”.

» leggi tutto su www.ivg.it