Santo Stefano e prevenzione al degrado, intensificati i controlli della Polizia locale dopo le segnalazioni dei cittadini

A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini riguardo a possibili episodi di degrado serale in Viale Pozzoli, l’assessore alla Sicurezza di Santo Stefano Magra Jacopo Alberghi ha richiesto un’intensificazione dei controlli nella zona. Il comando della Polizia Locale, guidato dal Comandante Maurizio Perroni, ha predisposto una serie di verifiche serali concentrate in particolare nelle aree più frequentate, tra cui la zona Stazione – Centro Commerciale. Nella serata di ieri, alcuni agenti in servizio a piedi hanno identificato diverse persone in queste aree, hanno identificato 16 persone estendendo la loro presenza fino a notte sia nelle vie urbane che all’interno del centro commerciale. L’assessore Alberghi ha dichiarato che Viale Pozzoli è un’importante area pedonale e spazio verde che deve rimanere fruibile serenamente per tutti i residenti. Ha quindi spiegato l’attivazione di controlli serali e notturni da parte della Polizia locale, tramite turni straordinari, e la collaborazione con i Carabinieri, al fine di valutare la situazione e prevenire eventuali comportamenti scorretti. L’assessore ha inoltre ringraziato la Polizia locale e i Carabinieri per la loro collaborazione e impegno nel presidio della zona, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione in un’area molto frequentata.

