Sciopero cooperative sociali, Raffaella Gualco (Genova Unita): “Con me sindaca dignità ai lavoratori”

Genova. “Non è accettabile che chi lavora con e per le nostre bambine e i nostri bambini viva in condizioni precarie, con stipendi inadeguati, nessuna copertura nei mesi estivi e senza nemmeno il diritto al pasto. È il risultato di anni di esternalizzazioni e gare d’appalto al ribasso, che penalizzano le cooperative locali e degradano la qualità dei servizi”. Così Raffaella Gualco, candidata sindaca con Genova Unita, in occasione dello sciopero delle cooperative sociali che si è tenuto oggi.

“Diciamo basta a logiche di profitto sui servizi essenziali. Serve un cambio di rotta: internalizzazione dei servizi educativi fondamentali, garanzie salariali e tutele per chi ogni giorno sostiene la crescita delle nuove generazioni” prosegue la candidata sindaca.

» leggi tutto su www.genova24.it