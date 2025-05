Un lettore: “Fermate bus bivio Ponzano, serve più tutela per i pedoni”

Buongiorno, vi scrivo per riportarvi dei fatti accaduti poco prima di Pasqua in zona bivio Ponzano, davanti alle due fermate autobus, site una dal lato Alimentari Pelato, l’altra dal lato centro commerciale. Un sabato si sono sfiorati incidenti dovuti a chi aveva parcheggiato sulla fermata degli autobus e voleva rientrare in carreggiata ostacolando così la fermata e la ripartenza di due autobus; questo creando problemi anche ai pedoni. Io stesso sono stato quasi investito sia alla fermata autobus posta lato alimentari Pelato, sia mentre attraversavo le strisce per andare al lato centro commerciale, dalla stessa auto, che ha fatto inversione ad U nello spiazzo che porta al centro commerciale. Ma non è finita qui, nella stessa mattinata nuovamente auto che hanno intralciato gli autobus, sia nella stessa zona, ma anche davanti alle Poste di Santo Stefano Magra, zona che, mi riferiscono, incorre spesso in questi intralci di auto agli autobus. E ancora, una mattina di pochi giorni fa, sempre nello stesso punto dove stavo per essere investito io, stava per essere investita una signora. E nella stessa mattinata ecco di nuovo auto ferme sulla fermata riservata agli autobus che poi ripartivano per ritornare in carreggiata senza accorgersi che c’era il bus dietro.

Tutto qui, ho voluto portare alle persone, tramite voi, questa situazione che vede ogni giorno dei pericoli per pedoni e autobus: magari si potrebbero installare, se già non ci sono, delle telecamere, o chiudere lo spazio dove, anche se non si può per legge, le auto fanno inversione a U. Insomma, tutelare i pedoni, grazie.

Michele

