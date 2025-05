Via Buozzi, l’incrocio della tragedia: pedoni costretti al “giro dell’oca” per attraversare la strada

Genova. Un percorso lungo e complicato per attraversare la strada, che induce molti pedoni a scegliere la via più breve, cioè la più pericolosa. L’incrocio tra via Buozzi, via Adua e via San Benedetto, nel quartiere di San Teodoro, è quello in cui all’alba di domenica ha perso la vita Sara Marzolino, l’attivista 22enne di Reggio Emilia falciata da un’auto che correva a folle velocità e scaraventata su un semaforo a decine di metri di distanza. Ed è uno dei più ostili nei confronti della mobilità pedonale, specialmente per chi non conosce a menadito la viabilità della zona.

Costeggiando il parcheggio di interscambio, chi volesse raggiungere il lato opposto della strada può approfittare di un attraversamento pedonale a chiamata all’inizio di via Adua. Ma poi, giunti sull’isola spartitraffico, non ci sono più strisce per completare la manovra. E così molte persone ogni giorno scelgono di violare il codice della strada e si buttano in mezzo alla carreggiata. Come hanno fatto le due ragazze emiliane coinvolte nella tragedia.

