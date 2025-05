“Abb rema contro il rinnovo del contratto dei metalmeccanici”, giovedì sciopero e presidio

Genova. Giovedì 15 maggio dalle ore 8 alle ore 10 davanti ai cancelli di Abb in via Albareto a Sestri Ponente si terrà sciopero e presidio a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro.

“A differenza di altri grandi gruppi industriali come Leonardo, Fincantieri e Ansaldo che si sono espressi in maniera chiara affinché Federmeccanica riaprisse il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, Abb rema contro“, denuncia la Fiom Cgil, secondo cui “in questi giorni i vertici aziendali avrebbero condiviso i contenuti di un articolo di stampa nel quale si sostengono tesi contrarie alla ripartenza del confronto sulla piattaforma votata dalla stragrande maggioranza dei lavoratori metalmeccanici italiani”.

» leggi tutto su www.genova24.it