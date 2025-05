AirLabò, da Genova il progetto europeo per il monitoraggio e il miglioramento dell’aria nelle aree portuali

Genova. L’aumento dei traffici portuali porta con sé grandi potenzialità per l’economia e per la crescita dei territori, ma nei porti più vicini alle comunità urbane è sempre più presente la necessità di coniugare la qualità della vita e dell’aria con le capacità di crescita dell’economia marittima. Il prossimo 21 maggio, alle ore 9, la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Palazzo San Giorgio, ospiterà l’evento di lancio di “AirLabò”, un progetto Interreg della durata di 24 mesi, con un partenariato composto da Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (Lead Partner), Confindustria Nord Sardegna, QualitAir, Atmosud, ARPAL, Techne Consulting e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il progetto AirLabo’ intende individuare una strategia condivisa tra gli stakeholders delle aree portuali dello spazio di cooperazione per il miglioramento della qualità dell’aria nei siti di riferimento, Ajaccio, Bastia, Genova, Livorno, Nizza, Olbia, Tolone. La metodologia di intervento si basa su un processo di interazione tra i principali portatori di interesse, individuati in tre gruppi: autorità e gestori delle infrastrutture portuali, istituzioni scientifiche di monitoraggio e controllo, la cittadinanza. Il progetto definirà gli elementi operativi funzionali allo svolgimento della rete consolidata di Living Lab, uno strumento innovativo per favorire il dialogo tra porto e città che coinvolgerà gli stakeholder in modo attivo e partecipato, facilitando il processo di condivisione ed adozione di soluzioni di mitigazione sulle aree pilota delle cinque regioni coinvolte nel Progetto (Liguria, Sardegna, Toscana, Region Sud, Corsica).

