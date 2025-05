Albisola, iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi loculi e ossari al cimitero Brogia

Albissola Marina. Termineranno intorno alla fine di luglio i lavori al cimitero Brogia per la realizzazione di 32 loculi e 35 ossari. Ne dà notizia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro. Il Comune coprirà la spesa: circa 100 mila con risorse proprie.

Il vicesindaco Silvestro spiega il perché dell’intervento: “Il cimitero comunale Brogia è agevolmente accessibile dalla viabilità pubblica, sia attraverso l’ingresso principale situato in Via delle Rogazioni, sia dall’accesso secondario ricavato a monte di via Collette. Il complesso cimiteriale si sviluppa su 4 livelli, posti a quote successive, che coincidono con lo sviluppo nel tempo verso monte del complesso. Le Cappelle di famiglia sono state realizzate anche in un’area laterale soprelevata in corrispondenza della parte bassa, più antica. I corpi invece che ospitano i colombari sono sistemati su tre lati, ed incorniciano, ai vari livelli, un’area centrale lasciata a prato che si apre verso la valle: in tali aree centrali si trovano gli spazi destinati alle fosse a terra, in parte in corso

di revisione”.

