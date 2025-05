Alvini: “Tutti sanno che situazioni difficile era quella dell’anno scorso. Auguro il massimo allo Spezia”

Massimiliano Alvini torna alla Spezia dopo l’esonero e lo fa da allenatore del Cosenza, neo retrocesso in Serie C, nonostante una buona prestazione al Picco. “Il Cosenza ha espresso una buona idea per tutto il campionato”, ammette l’allenatore. “Poi in alcuni momenti è venuta meno certa qualità, ma quanto fatto oggi lo abbiamo fatto per tutto l’anno con buone idee, buono sviluppo, con tante conclusioni. Qualcosa non è andato in altre situazioni, ma come livello, prestazioni e idee, la squadra ha fatto un buon lavoro. Forse abbiamo sbagliato nella cura dei particolari, oggi abbiamo perso perché lo Spezia ha grandissima qualità e abbiamo commesso due errori. Non voglio parlare della penalizzazione, parlo del punto di vista tecnico”.

Un pensiero anche allo Spezia, allenato un anno fa in un momento molto delicato: “Ho fatto tredici partite qui e prima di quelle partite sapete benissimo quanto fosse tutto difficile. La testimonianza resta in quello che è successo dopo con D’Angelo, che ha fatto fatica nei primi due mesi e poi si è salvato all’ultima giornata. Qualcosa non è andato ma era molto, molto difficile”, ammette l’allenatore, che spende poi buone parole per Pio Esposito: “Quando giocava l’anno scorso con me si vedeva che fosse eccezionale, con una testa fortissima. Gli auguro le migliori fortune, gli auguro di arrivare più in alto possibile perché se lo merita”.

