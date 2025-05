Andora, l’amministrazione comunale promuove un corso gratuito di preparazione all’esame di maturità

Andora. In vista del prossimo Esame di Maturità per gli studenti del quinto anno delle Superiori, l’Amministrazione comunale di Andora promuove un corso gratuito di preparazione a questo importante appuntamento, nel quale prende da sempre forma il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro e dell’università. Nel dettaglio, il prof. Daniele Martino (Vice Sindaco e delegato all’Istruzione) terrà due incontri nei giorni di Sabato 31 Maggio e Sabato 7 Giugno (entrambi alle ore 10 a Palazzo Tagliaferro); nel primo, si tratterà della preparazione alla prima prova scritta, con una attenta analisi delle modalità per un svolgimento efficace dell’elaborato; nel secondo, sarà affrontato il colloquio finale, con una particolare attenzione alla scansione dei tempi e alla chiarezza ed espressività dell’esposizione orale.

“La Maturità è da sempre un momento molto intenso e partecipato dagli studenti” – dichiara il Vice Sindaco Daniele Martino – “Lo scopo di questi due incontri è concentrare i ragazzi su come la loro preparazione e le loro abilità possano essere espresse al meglio durante il tema e il colloquio orale, in modo che l’Esame non sia visto come un percorso a ostacoli ma come il coronamento di una esperienza di studio e di vita scolastica. Ringrazio il Sindaco Mauro Demichelis per avere sostenuto da sempre questa importante iniziativa.”

