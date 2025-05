Cairese, la prima volta non si scorda mai. Il gol di Vignaroli vale la salvezza: “Importante portarci in vantaggio, ma il merito di questo traguardo va attribuito a tutta la squadra”

Cairo Montenotte. Il primo sigillo in carriera nella partita più delicata della stagione. Domenica pomeriggio, presso il “Casare Brin” di Cairo Montenotte, Cairese e Chieri si sono sfidate in occasione della gara playout valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Il match ha visto i gialloblù imporsi con il risultato di 2 a 0, un epilogo che ha permesso al sodalizio valligiano di festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. A sbloccare la sfida è stato uno splendido colpo di testa di Filippo Vignaroli, un momento indimenticabile per il giovanissimo classe 2006: per lui infatti quello siglato domenica è stato il primo gol nella categoria.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile – racconta nel post-gara l’autore della rete del momentaneo 1 a 0 – contro un Chieri che si è rinforzato molto durante l’anno, infatti l’abbiamo preparata bene durante tutta la settimana. Per quanto riguarda il gol non ho molto da dire, mi sono buttato e ho tirato. Ovviamente subito dopo aver segnato ho provato tanta gioia perchè è stata la mia prima rete in Serie D. Spero di continuare così”.

