Calcio/ Samp, cala il sipario: retrocessione storica e silenzio assoluto

La Sampdoria scivola in Lega Pro per la prima volta nella sua storia. Un verdetto che chiude un’annata disastrosa, segnata da scelte sbagliate, continui cambi in panchina e un silenzio tombale che racconta tutto: nessuno dei tesserati parlerà dopo il pari di Castellammare di Stabia che ha certificato la retrocessione.

L’annata era partita con aspettative elevate dopo un mercato estivo molto attivo, ma il campo ha raccontato una storia diversa. I tanti arrivi non si sono mai trasformati in un’identità di squadra, né in risultati costanti. Le lacrime dei giocatori a fine partita hanno lasciato spazio solo alla consapevolezza di una caduta dolorosa.

» leggi tutto su www.levantenews.it