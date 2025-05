Celiachia, il Gaslini ha attivato lo screening neonatale su tutta la Liguria

Genova. “L’Istituto Giannina Gaslini ha attivato in questi giorni un nuovo programma di screening neonatale per la celiachia, proprio in occasione della Settimana nazionale della celiachia, che coinvolge tutte le pediatrie e neonatologie del Gaslini in Liguria: Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Lavagna e La Spezia, poli del Gaslini Diffuso” spiega Luca Ramenghi direttore del dipartimento Materno neonatale dell’ospedale pediatrico ligure.

Marco Crocco, responsabile del Centro Regionale di riferimento per la malattia celiaca e pediatra gastroenterologo dell’Istituto Giannina Gaslini, commenta: “Il progetto, sviluppato in collaborazione con altri centri italiani nelle Marche e in Campania, rappresenta il più ampio programma di screening genetico per celiachia attualmente attivo a livello nazionale. Saranno coinvolti 1.000 neonati liguri, attraverso la proposta alle famiglie di effettuare un test genetico alla nascita, per valutare la predisposizione alla celiachia. I neonati risultati predisposti saranno poi monitorati fino ai 2 anni di vita per verificare lo sviluppo della patologia, attesa in circa il 3% dei casi”.

