Comunali, Maresca (Fratelli d’Italia): “Un nuovo teatro anche nel Medio Levante e Levante della città”

L’assessore al Patrimonio Francesco Maresca, candidato di Fratelli d’Italia, parla dei suoi prossimi progetti per la riqualificazione degli immobili in tutta Genova. “Stiamo facendo un censimento di quegli immobili pubblici che possono essere adibiti a teatro per i quartieri del medio e levante della città. La valorizzazione degli edifici deve coincidere con la crescita della cultura e di spazi sociali per i cittadini”.

Maresca si sofferma sulla musica e sullo spettacolo: “I genovesi sono amanti del teatro e dell’arte in tutti i suoi aspetti e abbiamo il compito di creare in ogni delegazione dei luoghi di condivisione di cultura e arte”.

