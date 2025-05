Il liquidatore di CREDIT COM LIGURIA S.C.A.R.L., società cooperativa in liquidazione con sede legale in Via R.C. Ceccardi 4/5, 16121 Genova (C.F. 00764220091 – REA Genova 318197 – Albo Coop. n. A102289 – UIF 27516), comunica la convocazione delle Assemblee Separate e dell’Assemblea Ordinaria dei soci.

Le Assemblee Separate sono convocate per giovedì 22 maggio 2025 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per venerdì 23 maggio 2025, secondo il seguente calendario:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com