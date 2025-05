Degustazioni e conferenze, la condotta Slow Food Spezia-Golfo dei poeti a Slow Fish

Riceviamo dalla Condotta Slow Food La Spezia-Golfo dei poeti

Domenica 11 maggio si è concluso a Genova Slow Fish, il salone di Slow Food Italia dedicato al mondo marino, a cui ha partecipato anche

La Condotta Slow Food La Spezia-Golfo dei Poeti con una vasta e attiva presenza.

La rete dei cuochi della Alleanza ligure, coordinati dalla responsabile regionale Sandra Ansaldo, ha registrato molte presenze nello spazio dedicato alle loro degustazioni e un grande apprezzamento da parte del pubblico presente.

Per il nostro territorio erano presenti Andrea Besana, Simone Azaghi, Simone Giampaoli, Cristina per Cantina di Miki.

Due conferenze dedicate a due temi importanti del nostro territorio, completano l’impegno di Slow Food La Spezia -Golfo dei Poeti.

Una dedicata al paesaggio terrazzato, con la partecipazione di Heydi Bonanini, viticoltore e neo presidente regionale e Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

La seconda sui problemi della mitilicoltura in Liguria, Puglia e Marche, con la presenza di Nadia Maggioncalda Aurori, Mitilicoltrice e neo presidente della Condotta.

Un grande impegno e un grande risultato per far conoscere il nostro territorio.

(Condotta Slow Food La Spezia-Golfo dei poeti)

