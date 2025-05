“Ictus e malattie cerebrovascolari croniche: stato e prevenzione”, la lezione del giovane medico lericino Alessandro Gualco per l’Unitrè

Riceviamo dall’Università delle tre età di Lerici

Il giovane medico lericino Alessandro Gualco ha tenuto all’Unitre di Lerici l’interessante lezione “Ictus e malattie cerebrovascolari croniche: stato e prevenzione” nella Sala consiliare del Comune.

Il dott. Gualco, avvalendosi di numerose e chiare immagini, ha illustrato le cause dell’ictus e le diverse tipologie dello stesso.

Esistono infatti due tipi di ictus: quello ISCHEMICO, che avviene a seguito di coaguli e di aterosclerosi e quello EMORRAGICO la cui causa principale è l’ipertensione.

L’insorgenza dell’ictus si può riconoscere facilmente se vi sono alterazioni improvvise al viso, al movimento di braccia o gambe, alla difficoltà di parola.

Occorre agire con molta celerità per scongiurare danni gravi.

Il tempo è preziosissimo, se qualcuno dei segni sopraelencati (che vengono sintetizzati nell’acronimo F.A.S.T) è presente, occorre chiamare subito il 118 senza muovere il soggetto o somministrare farmaci.

Arrivato in ospedale il paziente sarà sottoposto a tac per scongiurare la presenza di un virus emorragico.

È possibile prevenire l’ictus?

Certamente, attraverso il controllo dei fattori di rischio quali la pressione arteriosa, il colesterolo, la glicemia, il peso corporeo, l’ECG, l’ecodoppler per verificare l’aterosclerosi carotidea.

Come in altri casi, molto importante è la dieta:

la più indicata è quella mediterranea che “non è solo un modo di mangiare, ma uno stile di vita, semplice,

sano, conviviale, che sostiene il rispetto per la terra e le biodiversità” (UNESCO e FAO).

Importante anche l’assunzione di Omega-3, della Vitamina D, oltre alla perdita di peso e a una sana abitudine al movimento (almeno 30 minuti al giorno).

Molti gli interventi e le domande del numeroso pubblico, a cui il dott. Gualco ha risposto con molta competenza e con innata cortesia.

