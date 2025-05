Il derby dei Hristov, i gemelli non si fanno sconti in area in Spezia-Cosenza

Umori diversi per Petko e Andrea Hristov al termine di Spezia-Cosenza. I gemelli bulgari, entrambi difensori, chiudono la stagione in maniera opposta: i play off con il sogno di tornare in serie A per il primo, un’amara retrocessione per il secondo. In campo peraltro i due hanno mandato in scena ieri sera, ultima giornata di campionato, un duello piuttosto interessante in area di rigore in occasione in particolare dei calci d’angolo.

Da esperti del gioco aereo, si sono trovati a marcarsi a vicenda come mostrano gli scatti di Stefano Stradini per Città della Spezia. Di seguito la fotogallery per rivivere nei dettagli le emozioni della serata.

