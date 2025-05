Il Pd: “Per il trasporto pubblico serve un’inversione di tendenza. Inevitabile il nostro voto contrario al bilancio Atc 2024”

“Oggi l’assemblea dei soci di Atc sarà chiamata a votare il bilancio 2024 e a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. I sindaci del Partito democratico voteranno contro il bilancio dello scorso anno, ancora in attivo soltanto grazie ai residui contributi statali relativi alla pandemia Covid. L’amministratore delegato uscente ha già preannunciato che il 2025 si chiuderà con una perdita tra i 500 e 600.000 euro. Temiamo che i dati potranno essere peggiori nel 2026, quando a una perdita strutturale (esclusi appunto i contributi Covid) di circa un milione di euro annui, si sommerà la riduzione del contributo regionale, rispetto al cui reintegro nulla di concreto è stato fatto da parte del Comune, che invece rivendica l’affidamento in house senza investire su di esso, ma anzi riducendo di 500.000 euro annui il finanziamento per il Tpl”.

Lo affermano in una nota il segretario provinciale del Partito democratico, Iacopo Montefiori, e il responsabile Enti locali del Pd, Andrea Montefiori, intervenendo riguardo alla situazione del trasporto pubblico spezzino.

“Occorrerebbe, per invertire questa tendenza, una revisione del trasporto pubblico locale, identico a quello pensato per la città di due decenni fa. Non esiste un piano che traguardi i prossimi anni, si vive alla giornata. Siamo di fronte a una incapacità sia gestionale che politica. Occorrerebbe rivedere orari e percorsi, introdurre servizi nuovi e innovativi. Ci sono linee che viaggiano quasi sempre vuote e percorsi, per esempio quello per Lerici e per i cantieri, che nel periodo estivo, ma non solo, lasciano le persone puntualmente a terra. Si tratta di un problema assai noto, al quale non si è ancora riusciti a dare soluzione. L’amministrazione comunale – affermano i due Montefiori – si fa vanto, ad ogni occasione, di avere rinnovato il parco mezzi, dimenticando di dire che il loro acquisto è stato possibile soltanto grazie a risorse pubbliche regionali o statali. Peraltro occorre rimarcare che, accanto a quelli nuovi, sono stati acquistati anche una parte di mezzi usati. E i filobus, nuovi, da 18 metri, acquistati quasi tre anni fa, sono ancora fermi. Come vengono spesi i soldi pubblici? Il nostro è un voto contro l’incapacità sia gestionale che politica. L’organizzazione interna è ai minimi termini, i concorsi per assumere gli autisti vengono spesso disertati. Atc non è più ambita dai lavoratori. I rapporti con i sindacati sono visti come il fumo negli occhi. I lavoratori non vengono ascoltati in alcun modo, pur essendo coloro che potrebbero, per l’ esperienza maturata, dare un contributo anche sul miglioramento della gestione e dell’organizzazione del lavoro. Le promozioni interne avvengono un minuto prima che gli amministratori delegati lascino il loro incarico, spesso le competenze non coincidono con il ruolo svolto in azienda.

Interventi strategici, come l’ampliamento e rinnovo della filovia, sono al punto zero, con il rischio che i contributi statali per essa, previsti nel famoso bando Mit, possano essere revocati se non si rispetteranno i tempi stabiliti con il ministero”.

