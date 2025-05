Impianto rifiuti Groppolo, in Consiglio regionale il punto su controlli di Asl e Arpal

Nella seduta del Consiglio regionale di ieri, martedì 13 marzo, si è parlato anche dell’impianto di trattamento di rifiuti differenziati Specchia Services che sorge in località Groppolo di Arcola. In particolare, il consigliere regionale Pd Davide Natale ha illustrato un’interrogazione chie chiedeva di “conoscere le risultanze dei controlli effettuati da Arpal e Asl nel corso del 2024 e per essere edotti di quelli programmati per il 2025”.

“Parliamo di una situazione che va avanti nel tempo e che ha visto sicuramente dei momenti di grande conflittualità con la cittadinanza che risiede nelle zone limitrofe, perché ovviamente ha avuto anche un aumento di lavoro dovuto a maggiore raccolta differenziata – ha detto Natale presentando l’interrogazione -. Per quello che è a nostra conoscenza, anche a seguito di incontri che abbiamo avuto con il Comune di Arcola, ci sono stati dei controlli, effettuati sia da parte di Asl che di Arpal, che hanno evidenziato alcuni tipi di prolematiche, anche se molto gestibili. Invece dalla documentazione che invece noi abbiamo avuto dai cittadini, foto e video, le problematiche oggettivamente si sono palesate, ancorché non si tratti di documenti ufficiali”. Il consigliere, segnalando che sul tema “c’è stata poi un’azione di alcuni consiglieri in Provincia, organo che ha rilasciato all’impianto l’autorizzazione a operare”, ha poi chiesto di conoscere le risultanze dei controlli Arpla e Asl “e se siano previste anche per il 2025 analoghe iniziative di controllo e verifica”, chiedendo altresì alla Regione “se ci sia la possibilità di instaurare un rapporto con l’impianto per verificare quali possono essere delle migliorie tecniche – anche se in particolare in questo caso la competenza è più della Provincia -, insomma se ci sia la possibilità di una Regia della Regione, con i propri uffici, sempre nell’ottica di lavorare a un miglioramento della situazione per i cittadini che vivono nei dintorni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com