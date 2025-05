La commozione di Salva Ferrer: “Ho sognato questo momento. Ringrazierò per sempre i miei compagni”

702 giorni dopo l’ultima volta, Salva Ferrer torna a vestire la maglia dello Spezia e lo fa in un Picco in tripudio, tutto in piedi per il ritorno del catalano, in campo per gli ultimi minuti nella partita con il Cosenza. 550 giorni dopo l’ultima partita in carriera, all’Anorthosis a Cipro, prima della malattia, Salva esaudisce il suo sogno e torna a calcare un campo di gioco, con la maglia più importante: “Ho desiderato così tanto tornare che adesso nemmeno mi rendo conto, ho un’adrenalina forte. Non sono sicuro di stare dormendo, penso di averlo sognato due volte a settimane negli ultimi mesi. Sono felicissimo”, ammette in conferenza stampa. “Durante la settimana in città la gente mi diceva che voglia avesse di avermi di nuovo in campo. Mi sono sentito come se non fosse passato nemmeno un giorno, la sensazione è stata stranissima. Il mio primo pensiero è stato al mio livello di entusiasmo, volevo far capire a tutti la forza che ancora ho dentro. Volevo aiutare al massimo la squadra, ogni minuto, dimostrare che tutto è passato e sono lo stesso”.

