Liquidazione Albenga Calcio, Tomatis: “Come Comune fatto tutto il possibile, speriamo ci siano persone serie pronte a far crescere la società”

Albenga. Il sindaco della Città delle Torri, Riccardo Tomatis, commenta la notizia della messa in liquidazione dell’Albenga Calcio.

“Sulla situazione dell’Albenga Calcio l’amministrazione ha fatto quanto in sua possibilità per questa realtà sportiva. Sono state firmate ordinanze per continuare a fare giocare le squadre cittadine al Riva anche in attesa dei lavori di adeguamento. Abbiamo sempre concesso l’utilizzo dello stadio gratuitamente, abbiamo pagato tutte le utenze, abbiamo provato in molte occasioni a contattare e dialogare con la società sportiva. Purtroppo l’Albenga Calcio è ‘sparita’ già da molto tempo”.

