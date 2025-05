Omicidio del piccolo Ale, la relazione del carcere di Marassi su Antonio Rasero: “Un detenuto modello, tra scuola, lavoro e teatro”

Genova. Alla fine Antonio Rasero questa mattina ha rinunciato al diritto di farsi accompagnare dalla polizia penitenziaria in tribunale a Genova dove il suo avvocato Cristiano Mancuso ha chiesto al collegio il via libera al primo permesso premio di 8 ore, dopo gli oltre 10 anni (considerata anche il periodo in custodia cautelare) scontati sui 26 a cui è stato condannato per l’omicidio del piccolo Alessandro Mathas, avvenuto nel marzo 2010 in un residence a Nervi.

Rasero alla fine ha preferito restare in cella e attendere la decisione dei giudici che arriverà entro venerdì. La sostituta pg Maura Macciò ha dato parere negativo alla richiesta formulata dall’avvocato Cristiano Mancuso perché secondo la procura generale non è passato abbastanza tempo. “Ma la legge dice altro – ribatte l’avvocato Mancuso – visto che secondo il codice devono essere passati almeno dieci anni. Inoltre come emerge dalla relazione del carcere che abbiamo depositato non ci sono altre ragioni per non concedere il permesso premio, visto che Rasero è un detenuto modello: studia, lavora in carcere, frequenta il corso di teatro, segue i programmi di trattamento e mantiene dal momento del suo ingresso a Marassi una condotta impeccabile” racconta l’avvocato.

