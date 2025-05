Rapallo: direttivo Pd decaduto; lettera di Cecconi a titolo personale

Da Gianluca Cecconi (semplice iscritto al Pd in quanto il direttivo di Rapallo è decaduto)

Siamo alle porte dell’Estate, la stagione turistica sta partendo e dai giornali cosa apprendiamo? Bandiere Blu per il mare di Liguria aumentate, ma…Rapallo non pervenuta! Ci sono tutte le cittadine del Golfo del Tigullio, manca solo la nostra. Sappiamo che per chiedere la bandiera blu non conta avere solo il mare pulito, ma incidono tanti altri fattori come: infrastrutture, ambiente, vivibilità, confort, approdi….Tutto questo evidentemente a Rapallo scarseggia.

» leggi tutto su www.levantenews.it