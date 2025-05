Samp retrocessa in C, il messaggio del club: “Uno dei momenti più dolorosi, chiediamo scusa ai tifosi”

Genova. “La retrocessione maturata ieri rappresenta uno dei momenti più dolorosi e significativi nella storia dell’U.C. Sampdoria. Un epilogo amaro che impone un’assunzione di responsabilità piena, collettiva e non differibile“, inizia così il comunicato della Sampdoria che rompe il silenzio tenuto dal club dopo la retrocessione in Serie C arrivata a seguito del pareggio in casa della Juve Stabia e dai risultati sfavorevoli delle dirette concorrenti.

“Nel corso della stagione la proprietà ha sostenuto il progetto con investimenti significativi tanto sul piano organizzativo quanto su quello tecnico, puntando in ogni ambito su professionisti di primo livello, con l’ambizione di riportare la Sampdoria ai vertici. Questo, tuttavia, non è bastato. La stagione è stata segnata da scelte non all’altezza, da errori e da dinamiche che non siamo riusciti a correggere in tempo utile“.

