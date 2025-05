Sampdoria, con Evani la media punti migliore: dopo l’esonero sprint di Pirlo, le decisioni tardive sulle guide tecniche

Genova. Quello che colpisce, guardando la successione delle posizioni in classifica della Sampdoria in questo drammatico campionato 2024-2025, è che i blucerchiati, salvo un settimo posto alla decima giornata, abbiano trascorso tutto il campionato nelle retrovie sempre a ridosso della zona retrocessione. Solo un piccolo scatto al 14° posto nella 25esima giornata aveva ulteriormente illuso i tifosi, ma sono di più le volte che i blucerchiati hanno galleggiato in area playout. Eppure le voci in città, media compresi a volte, illudevano su una fantomatica breve distanza da colmare per raggiungere i playoff. La squadra ha vinto solo 8 partite in tutto il campionato, solo il Cosenza ha fatto peggio.

Colpisce anche il fatto che alla 32esima giornata la Reggiana era al 19° posto, la Salernitana diciottesima. I cambi di allenatore sono stati in quei casi determinanti per dare una scossa alla squadra. Nessun nome altisonante, ma evidentemente profili giusti a livello di motivazione e lavoro sui giocatori. Quello che non è successo alla Samp, anche se Evani risulterà, con solo sei partite però, quello con la media punti migliore dei quattro che si sono succeduti sulla panchina blucerchiata. Un ulteriore rimpianto alla luce di come sono andate le cose.

» leggi tutto su www.genova24.it